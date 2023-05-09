شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد الإسلامي: الحديث عن سفر قيادات من المقاومة لمصر شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، الثلاثاء، الشائعات التي يتم تداولها بشأن وجود ترتيبات لسفر قيادات في المقاومة إلى القاهرة، مؤكدا أن الأنباء التي يتم ترديدها غير صحيحة بالمطلق.

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتضب لها أنه كان مقرراً سفر أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد وعدد من القيادات السياسية للحركة ولم يكن ضمن الوفد أي من القادة العسكريين.

واستشهد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة.

أكدت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن من بين حصيلة الشهداء 3 قادة عسكريين فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، وزوجاتهم وعدد من أبنائهم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى.

وبحسب سرايا القدس، فإن قادة الحركة الجهاد الذين استشهدوا هم أمين سر المجلس العسكرى لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتينى، وأحد قادة العمل العسكرى فى الضفة الغربية المحتلة طارق محمد عز الدين.

فيما حملت الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلى تداعيات عدوانه على القطاع، مشددة على أن المقاومة ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطينى ومقدساته.

ودوت انفجارات متتالية سمعت فى أرجاء قطاع غزة، تبين أنها استهداف من قبل طائرات حربية إسرائيلية وبدون طيران لعدد من المنازل والشقق السكنية فى مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى عبر تويتر، أن الجيش الإسرائيلى يقوم بالإغارة على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامى فى قطاع غزة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى وجود عدد من الفلسطينيين تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف من طيران الاحتلال الحربى فى القطاع.