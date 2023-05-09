شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يسلم أوائل القاضيات بدورة التكوين الأساسى شهادات تقدير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أوائل القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات، بحضور كبار رجال القضاء، وذلك عن اجتيازهم الدورات بكل نجاح.

وقال المستشار عمر مروان خلال كلمته فى احتفالية لتكريم أوائل القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات:"أتوجه بالتحية للقاضيات الاوئل في دورة التكوين الأساسي الأولي للقاضيات التي نظمها المركز القومي للدراسات القضائية". وطالبهن خلال حفل التكريم، بالتمسك بالقيم القضائية الرفيعه والتعاون مع الزملاء، ،مؤكدا ان الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤمن أن للمرأة دور بارز في الدولة المصرية.

وبدأت القاضيات فى التوافد منذ ظهر اليوم على قاعة الاحتفالات بوزارة العدل بوسط البلد.

وقام وزير العدل بتسليم القاضيات الاوائل شهادات تقدير عن اجتيازهم للتدريب فى التكوين الأساسى.

وتقوم وزارة العدل بتشجيع القاضيات على التدريب والعمل، حيث تقدمت وزارة العدل بالتهنئة إلى قاضيات مصر فى 10 مارس الماضى بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، وباركة مشاركتها تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية.

وترجمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداء في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

ووصل عدد القاضيات في جمهورية مصر العربية إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.