شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجد كلية التربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر مسجد "التربية" بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب ، والدكتور محمد فكري نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور خالد محمود عرفان عميد كلية التربية بنين، والدكتور جمال فرغل الهواري وكيل كلية التربية، والدكتور عطية السيد عطية وكيل كلية التربية للدراسات العليا، وكوكبة من عمداء الكليات وأساتذة جامعة الأزهر.

وفي كلمته قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر على هذه الدعوة ، مؤكدًا أن الدعوة في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عصرها الذهبي، وأن التعاون بين الأزهر والإفتاء والأوقاف أثمر عن الكثير من الأنشطة العلمية والثقافية بالمساجد، كمجالس الإقراء، ومجلس الفقه، ومجلس الحديث بالتعاون مع جامعة الأزهر، وكذلك المنبر الثابت والقوافل الدعوية المشتركة مع مجمع البحوث بالأزهر الشريف .

وأكد وزير الأوقاف أن المسجد ليس مكانًا للعبادة فحسب، بل أصبح مدرسة حقيقية، ويعطي قيمة علمية على يد كبار العلماء والمتخصصين، ويعطي قيمة علمية إضافية لا تقل عن التعليم الصفي.

وأشار وزير الأوقاف إلى إمكانية إقامة مجالس إقراء على يد علماء جامعة الأزهر في مساجد المدن الجامعية وكليات الجامعة على يد أساتذتها المتخصصين متمنيًا لجامعة الأزهر مزيدًا من التوفيق في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وفي كلمته توجه الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حضوره لافتتاح هذا البيت العامر، مشيدًا بأنشطة الأوقاف بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن مساجد الأوقاف أصبحت مراكز تنويرية لنشر الفكر الوسطي المستنير للكبار والصغار.

وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب: "المزهر للتعريف بجامعة الأزهر"، ونسخة من كتاب: "صفحات من تاريخ الأزهر الشريف".