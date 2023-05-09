شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجد كلية التربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وزير الأوقاف أن المسجد ليس مكانًا للعبادة فحسب، بل أصبح مدرسة حقيقية، ويعطي قيمة علمية على يد كبار العلماء والمتخصصين، ويعطي قيمة علمية إضافية لا تقل عن التعليم الصفي.
وأشار وزير الأوقاف إلى إمكانية إقامة مجالس إقراء على يد علماء جامعة الأزهر في مساجد المدن الجامعية وكليات الجامعة على يد أساتذتها المتخصصين متمنيًا لجامعة الأزهر مزيدًا من التوفيق في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وفي كلمته توجه الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حضوره لافتتاح هذا البيت العامر، مشيدًا بأنشطة الأوقاف بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن مساجد الأوقاف أصبحت مراكز تنويرية لنشر الفكر الوسطي المستنير للكبار والصغار.
وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من كتاب: "المزهر للتعريف بجامعة الأزهر"، ونسخة من كتاب: "صفحات من تاريخ الأزهر الشريف".
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