شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس يستقبل رحلة قادمة من جدة على متنها 155 راكبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار سفنكس الدولي الواقع في منطقة غرب القاهرة بالقرب من منطقة الجيزة، والمنتهي أعمال التطوير به حديثاً، اليوم الثلاثاء رحلة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني طراز A320 قادمة من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية علي متنها 155 راكبا، وقامت سلطات المطار بسرعة وتسهيل إجراءات الوصول للركاب والمعتمرين.

وكانت إيركايرو، قد بدأت رحلاتها الجوية من مطار سفنكس الدولي بعد إنتهاء أعمال التطوير والتوسعة في الأول من نوفمبر العام الماضي بتسيير رحلات جوية إلى المدن السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ثم بدأت في تسير الرحلات الدولية اعتبارا من الأول من ديسمبر 2022.

‎وشهد مطار سفنكس أعمال ‏تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى 1,2 مليون راكب سنوياً وتم ربط المطار من خلال شبكة من ‏المواصلات العامة بعدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة تيسيراً على المسافرين والعاملين به .. ‏وشملت أعمال التطوير صالتى السفر والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ‏ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة وتزويد ‏المطار بمحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجا، إلى جانب إضافة 6 مصاعد و8 سلالم متحركة و4 كباري ‏تحميل تخدم 4 طائرات وتزويده بـ20 كاونترا للجوازات و 26 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و3 سيور ‏للحقائب وزيادة الطاقة الاستعابية لمهبط الطائرات ليسع 8 طائرات بطرازات مختلفة.