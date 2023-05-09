شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سول بالقاهرة: الشركات الكورية تبدى اهتماما كبيرا للدخول إلى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر هونج جين ووك على الاهتمام الكبير لدى العديد من الشركات الكورية التى تمتلك أحدث التقنيات العالمية فى الدخول إلى السوق المصرى، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تساهم تلك الشركات في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للشعب المصرى بشكل ملموس ودعا وزارة الصحة والسكان على أن تدعم وصول الشركات الكورية إلى السوق بشكل نشط.

جاء ذلك فى تصريح اليوم الثلاثاء، خلال لقاءه مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان لبحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية.

وعبّر السفير عن امتنانه على الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية لتقدم التعاون بين البلدين خلال فترة منصبه، وصرح السفير هونج أن التعاون بين مصر وكوريا كان بارزًا جدًا على وجه الخصوص في مجال توريد اللقاحات والكمامات والأجهزة الطبية أثناء أزمة جائحة كوفيد19، مضيفًا أن هذا سيشكل مثالًا رائعًا للتعاون المحتمل بين البلدين في حالة حدوث أزمة صحية أخرى مشابهة في المستقبل.

وأعرب عن أمله في توسيع التعاون بين بلده ومصر في قطاع الرعاية الصحية مستفيدة من مكانة مصر كمركز للرعاية الصحية في المنطقة وكونها دولة مركزية ذات أولوية لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية لدى كوريا. كما قدم السفير هونج برامج KOICA المختلفة في السنوات الماضية لدعم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر.



من جانبه، أشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية خاصة أثناء أزمة كوفيد 19 بما فيها تقديم وحدات التشخيص لفيروس كورونا والكمامات والأجهزة الطبية وغيرها قائلا إن كوريا الجنوبية من إحدى أهم الشركاء لمصر في مجال الصحة.



وأكد الوزير أن التعاون بين البلدين يتطور بشكل كبير، وأعرب عن أمله في أن يتسع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل تبادل الخبرات ورقمنة الخدمات الطبية.