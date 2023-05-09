شكرا لقرائتكم خبر عن 700 ألف أسرة بريطانية تتخلفت عن سداد الإيجار فى أبريل بسبب التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حوالى 700 ألف أسرة فى المملكة المتحدة تخلفت عن سداد الإيجار أو الرهن العقارى الشهر الماضى، حيث تظهر الأرقام أن البريطانيين يعانون من عدم القدرة على سداد القروض وفوائد البطاقات والفواتير مع ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم.

وتشير البيانات الصادرة قبل أيام من ارتفاع متوقع آخر فى تكلفة الاقتراض، إلى أن 700 ألف أسرة بريطانية تخلفت عن سداد إيجار أو رهن الشهر الماضي.

وكانت مدفوعات الإسكان المفقودة "مرتفعة بشكل خاص" بين المستأجرين، حسبما قالت الهيئة الاستهلاكية التى أصدرت هذه الأرقام، مما أثر على واحد من كل 20 مستأجرًا شملهم الاستطلاع.

وتتعرض الموارد المالية لأصحاب الرهن العقارى والمستأجرين من القطاع الخاص لمزيد من الضغط، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يزيد بنك إنجلترا تكلفة الاقتراض للأسر والشركات يوم الخميس للمرة الثانية عشرة على التوالي. تتوقع الأسواق المالية ارتفاع ربع نقطة إلى 4.5%. فى الوقت نفسه، ارتفع متوسط الإيجارات إلى مستويات قياسية جديدة، وفقًا للبيانات الصادرة الشهر الماضى عن موقع العقار Rightmove.

وكان الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة فى بنك إنجلترا إلى معدل أساسى قدره 4.25% بمثابة ضربة أخرى لما يقرب من 2.2 مليون شخص على الرهن العقارى بمعدل متغير.

بشكل عام، هناك ما يقدر بنحو مليونى أسرة تخلفت عن سداد رهن عقارى واحد أو إيجار أو قرض أو بطاقة ائتمان أو سداد فاتورة واحدة على الأقل فى أبريل، وفقًا لأحدث أخبار "ويتش؟" متتبع إحصاءات المستهلك الشهرى، استنادًا إلى استطلاع عبر الإنترنت لحوالى 2000 شخص.

ومع ذلك، فإن الرقم الخاص بشهر أبريل من هذا العام أقل من الرقم لشهر مارس، عندما تخلف 2.5 مليون أسرة - أو 8.8% - عن السداد.