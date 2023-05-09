شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدا الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات، وحريصة على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا الملف، لافتاً إلى أن هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.