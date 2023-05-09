شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء" الكويتية تبرز توجيه الرئيس السيسى بتعزيز الوسائل التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر منظومة التقاضى، ويسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

وذكرت الصحيفة- في افتتاحيتها بعنوان "السيسى يوجه بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لضبط وحوكمة منظومة التقاضي"- أن خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع وزير العدل المستشار عمر مروان، تم متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه أيضا بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات القوانين، التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.