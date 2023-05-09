شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بداية شهر "بهنس".. أول أشهر موسم الحصاد والان مع تفاصيل الخبر
وترتبط تلك الظواهر بالمواسم الزراعية والحصاد، وأهم ما يميز هذه الفترة مناخياً ما يلي:
2- سوف تزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) وسيادة موجات الاشعة الشمسية قصيرة الموجة "الاخطر" ، حيث تكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة اثناء الموجات شديدة الحرارة.
3- درجة الحرارة 40 °م بعد 19 يونيو غير نفس الـ 40 °م فى مايو بسبب الاشعة القصيرة ده .
4- خلال شهر بشنس يبدأ دخول المناخ فى مصر إلى البداية الحقيقية للصيف المناخي .
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