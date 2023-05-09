شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية في المستشفيات، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية في المستشفيات.

وأيد 83% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية في المستشفيات، بينما عارض 17% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية في المستشفيات.



