شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: مقتل عدد من قادة حركة الجهاد فى قصف إسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 9 فلسطينيين على الأقل فى سلسلة غارات جوية إسرائيلية على القطاع وفقا لـ"سكاى نيوز"
وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتل 9 وسقوط عدد من الجرحى من جراء القصف الإسرائيلى على القطاع.
بدوره، قال الجيش الإسرائيلي أنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، تم قصف أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.
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