شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأمراض التى تصيب الذرة وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الذرة الشامية" " أحد محاصيل الحبوب الرئيسية فى مصر، وذلك لأهميته فى تغذية الإنسان والحيوان والدواجن، حيث يدخل فى صناعة الأعلاف الجافة بنسبة تصل إلى 70%، وأيضا فى صناعة الخبز، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل استخراج سكر الجلوكوز والفركتوز والزيت ونظرا للاهمية الاقتصادية لمحصول الذرة الشامية .
وحول أهم المعلومات عن الأمراض التى تصيب هذا المحصول والتوصيات الفنية لهذه الأمراض التى يجب إتخاذها لتلافى الإصابة :
1- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها قبل الزراعة لتقليل الاصابة او الضرر:- مرض عفن الجذور:
- الاهتمام بعملية الخدمة قبل الزراعة
- اختيار الصنف االمقاوم للمرض من جهة معتمدة وموثوق بها (وزارة الزراعة)
- الزراعة على مسافات مناسبة من 20-25 سم فى المتوسط
- عدم الزراعة فى الاراضى الثقيلة السيئة التهوية والصرف
- تحسين العمليات الزراعية المختلفة وخصوصا الانتظام فى الرى وتحسين الصرف
- استخدام المعدلات السمادية الموصى بها عند اضافتها للنبات خاصة العناصر الكبرى
- تطهير التقاوى باحد المطهرات الفطرية الموصى بها طبقا لبرنامج التوصيات لوزارة الزراعة
2- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن - مرض الذبول المتأخر:-
- التبكير فى الزراعة (مواعيد الزراعة الموصى بها )
- الرى المنتظم وعدم تعطيش النباتات خاصة وقت التزهير
- التسميد الازوتى الجيد بالمعدلات الموصى بها
- الامتناع عن التوريق وتطويش النباتات
- زراعة الذرة فى الاراضى التى سبق زراعتها بالارز فى العام السابق يقلل إلى حد كبير نسبة الاصابة بهذا المرض
- ينصح بزراعة الهجن التى ينتجها مركز البحوث الزرعية وشركات انتاج التقاوى مثل الهجن الفردية والهجن الثلاثية والتى توصى بها وزارة الزراعة لمقاومة مرض الذبول المتأخر
3- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن مرض التفحم العادى :-
- زراعة اصناف مقاومة للمرض
- عدم تجريح النباتات اثناء العمليات الزراعية
- عدم الاصراف فى التسميد الازوتى
- جمع النباتات المصابة فى اكيا س بلاستيك واعدامها خارج الحقل قبل انفجار الاكياس التفحمية
- عدم تغذية المواشى على الاكياس التفحمية حيث انها تبقى حية فى روث المواشى مما يساعد على نشر المرض مرة اخرى
4- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن مرض البياض الزغبى:-
- استنباط وزراعة الاصناف المقاومة
- ازالة واعدام النباتات المصابة بمجرد ظهور اعراض المرض عليها
- تجنب زراعة الذرة الشامية فى المناطق الموبؤة وكذا تجنب زراعة انواع الذرة الرفيعة وحشيشة السودان (العلف الصيفى ) الحساسة للإصابة بجوار حقول الذرة الشامية
- الزراعة فى المواعيد الموصى بها حتى يكتمل خروج النورات ليتم التلقيح قبل حدوث الاصابة
- الاعتدال والتوازن فى الرى
- ازالة الحشائش النجيلية التى تعتبر مصدر للاصابة
- جمع بقايا النباتات المصابة المختلفة بعد الحصاد وحرقها
- فى حالة ظهور الإصابة بالمرض يجب إستخدام أحد المبيدات الموصى بها على أن يتم الرش مرة أخرى بعد 15 يوم من الرشة الأولى مع إضاة مادة لاصقة ناشرة.
5- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن مرض لفحة الاوراق:-
- زراعة الاصناف والهجن المقاومة للمرض التى تم استنباطها بمركز البحوث الزراعية
- الزراعة المبكرة فى تاريخ لا يتجاوز منتصف شهر يونيه حتى لا تتعرض النباتات فى مرحلة النمو الخضرى للظروف المناسبة لانتشار المرض
- فى حالة انتشار الاصابة بالمرض تجمع الاوراق المصابة ويتم اعدامها بالحرق حتى لا تكون مصدر لانتشار الاصابة فى المواسم التالية
6- التوصيات الفنية الواجب مراعاتها لتقليل الاصابة او الضرر الناتج عن مرض اعفان الكيزان:-
- زراعة الاصناف المقاومة
- مقاومة الثاقبات الحشرية لتقليل فرصة حدوث الاصابة فى الحقل
- تجفيف المحصول جيدا قبل الحصاد وقبل التخزين
- التخزين فى مخازن جافة جيدة التهوية مع فرز الكيزان المصابة وإعدامها
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