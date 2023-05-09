شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية بتنسيق 2023.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

ووافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال اجتماعه المنعقد أمس على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.