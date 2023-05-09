شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/المنصورة/الإسكندرية والعكس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وبيانهم كالآتى :
إعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارات ( 949 / 516 – 517 / 518 - 519 ) سياحى ( القاهرة / المنصورة / الاسكندرية / المنصورة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوالهم الحالية .
إعتباراً من غدا الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 584 – 585 / 586 - 587 ) سياحى ( المنصورة / الإسكندرية / المنصورة) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية .
إعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار ( 948 ) سياحلا ( المنصورة / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .
وكذلك تقرر إعتباراً من غدا الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم إلغاء وقوف قطار ( 586 / 587 ) بمحطة كفر الدوار
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز