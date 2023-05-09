شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة/المنصورة/الإسكندرية والعكس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعدل هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / المنصورة / الإسكندرية والعكس بعربات ثالثة مكيفة، بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

وبيانهم كالآتى :

إعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارات ( 949 / 516 – 517 / 518 - 519 ) سياحى ( القاهرة / المنصورة / الاسكندرية / المنصورة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوالهم الحالية .

إعتباراً من غدا الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطارى ( 584 – 585 / 586 - 587 ) سياحى ( المنصورة / الإسكندرية / المنصورة) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية .

إعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 5 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار ( 948 ) سياحلا ( المنصورة / القاهرة ) بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى .

وكذلك تقرر إعتباراً من غدا الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 يتم إلغاء وقوف قطار ( 586 / 587 ) بمحطة كفر الدوار