محافظ الجيزة يتفقد حالة الإنارة والنظافة بالطرق والمحاور فى كرداسة

وشدد على رئيس مركز كرداسة بمتابعة تنفيذ الحملات الدورية على مدار اليوم لتحسين منظومة النظافة ومتابعه مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها لسرعه الانتهاء منها.

وأكد اللواء أحمد راشد على ضرورة الحفاظ على الحالة العامة للطرق وما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة لضمان ظهورها بالشكل الحضاري اللائق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012