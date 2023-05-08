شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن بدء جامعة الملك سلمان فى قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

• الطب البيطري – الصيدلة – الزراعات الصحراوية - العلوم الأساسية المتقدمة (فرع الجامعة بمدينة رأس سدر).

• الطب البشري – التمريض – طب الأسنان – الهندسة – علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي – هندسة الحاسبات والذكاء الاصطناعي – الصناعات التكنولوجية (فرع الجامعة بمدينة الطور).

• هندسة العمارة – الفنون والتصميم – السياحة والضيافة – الألسن واللغات التطبيقية – العلوم الإدارية (فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ).

وتقبل الجامعة الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة الأجنبية والعربية في العام الدراسي الحالي 2022-2023 على الحدود الدنيا للتقدم والموضحة على صفحة الجامعة، كما تقبل الجامعة الحاصلين على الثانوية العامة (أو ما يعادلها) في العام الدراسي السابق 2021-2022، ولكن على الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية، وسيتم الإعلان عن الحدود الدنيا للحاصلين على الثانوية العامة 2022-2023 حين الإعلان عن قبول هؤلاء الطلاب.

ويتم التقدم إلكترونيًا من خلال الصفحة المخصصة لهذا الغرض على موقع الجامعة www.ksiu.edu.eg، حيث يختار الطالب المجال العلمي والبرنامج الأكاديمي المراد التقدم له، ويملأ البيانات الشخصية الخاصة به، وكذلك البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والمجموع الذي حصل، ثم يرفع المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، علمًا بأن رسوم طلب الالتحاق 1500 جنيهًا لا يمكن استردادها.

وتكون الأولوية في القبول لأسبقية التقدم للجامعة وإنهاء كافة إجراءات التقديم وحتى نفاذ الأماكن الشاغرة بالمجال العلمي.

• تقبل الجامعة الحاصلين على الدبلومات الفنية في المجالات التالية: (الصناعات التكنولوجية - الزراعات الصحراوية - السياحة والضيافة).

• وفي حالة قبول الطالب مبدئيًا من خلال البيانات والمستندات المقدمة إلكترونيًا، فإنه سوف يتم إرسال بريد إلكتروني للطالب يفيد قبوله مبدئيًا وإخطاره بضرورة التوجه إلى مقر الجامعة ومعه مستنداته الأصلية، لتخضع للفحص والتأكد من صحتها، ثم استلامها من الطالب (رهن المراجعة والقيد بالمجلس الأعلى للجامعات الأهلية)، ويحصل الطالب على إيصال بالمستندات على أن يقوم بسداد قيمة مصروفات الفصل الدراسي الأول (50% من المصروفات الدراسية) ومصروفات الخدمات الطلابية كاملة وكذلك رسوم الكشف الطبي خلال يومين من تاريخه، ولن يعتبر الطالب مقبولاً بالجامعة إلا بعد السداد.

• يتم تسجيل الطالب على النظام المركزي الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية مع العلم بأن النظام لن يقبل بتسجيل طالب قد سبق تسجيله لدى جامعة أخرى. وفي حالة ثبوت قيد الطالب بجامعة أخرى، سوف يتعين عليه تقديم طلب لإلغاء قيده بالجامعة الأخرى.

• إذا أراد الطالب تغيير جهة اختياره قبل بداية العام الجامعي تلغي الجامعة تسجيله من النظام المركزي حتى يمكنه التسجيل بجامعة أخرى، كما ترد الجامعة المبالغ التي تم تحصيلها من الطالب بعد خصم 10% من جملة هذه المبالغ، وتطبق قواعد الاسترداد المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية على الطلاب المنسحبين بعد بداية العام الجامعي.

• يتم استقبال طلبات التقدم للجامعة إلكترونيًا يوميًا اعتبارًا من تاريخ فتح باب التقدم وحتى الإعلان عن غلقه أو شغل الأماكن الشاغرة بالمجال العلمي المراد التقدم اليه، وإذا تعذر على الطالب التقدم إلكترونيًا يمكنه تلقي الدعم عن طريق الخط الساخن أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع الجامعة.

• معيار الترشح للقبول هو تحقيق شرط حد التقدم المُعلن وأسبقية التقدم. وتعقد الجامعة اختبار تحديد مستوى للطلاب المقبولين في المهارات الأساسية للمجال العلمي الذي تم قبول الطالب به، وذلك لتقوية المهارات الأساسية لدى الطلاب المقبولين، كما تقوم الجامعة بعقد اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين لمجالات الفنون والتصميم وهندسة العمارة قبل القبول النهائي للطلاب (ويُعلن عن تاريخ الاختبار لاحقًا).

• يعتبر اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية شرطًا أساسيًا للقبول النهائي بالجامعة (وسوف يُعلن عن تاريخ الكشف الطبي والمقابلة الشخصية لاحقاً).

☆ لطلاب التحويلات من الكليات المناظرة وتغيير المسار:

• يشترط للتحويل بين الكليات استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد الالتحاق بها وأن يكون الطالب مقيداً او أمضى عامًا دراسيًا كاملاً على الأقل في الكلية المحول منها.

• يتوجه الطالب إلى مكتب شئون الطلاب بفرع الجامعة الأقرب إليه أو فرع الجامعة التابع له الكلية المُراد التحويل إليها بأصل بيان درجات موثق، ومحتوى علمي موثق، وصورة من شهادة الثانوية العامة.