شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: إجلاء 7800 مصرى من السودان منذ بدء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطوات الوزارة للتعامل مع الأزمة السودانية فور رصدهم وجود تحركات فى السودان، ووضعوا خطط لإجلاء المصريين، مشيرة إلى أنهم منذ البداية يعملون بعناية لسرعة التعامل مع المصريين وحصر أبناء الجالية في السودان.

وأشارت الدكتورة سهى جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، إلى أن عدد المصريين العائدين فعليا من السودان أكثر من 7800 مصري، وتقريبا مع نهاية اليوم سيصل العدد إلى 8 آلاف مصري، مؤكدة أن هناك عدد كبير من المصريين سيصل من خلال السفينة التي تحركت اليوم لإجلاء المصريين من السودان.

وأضافت سها جندي، أنه تم عمل إجلاء جوي من خلال جسور جوية ظلت لأيام، وإجلاء بري، والأعداد التي ستصل اليوم سيضاف لعدد الأبناء الذين تم إجلاءهم، كما تم إجلاء مزيد من الأجانب وسودانيين ومنهم المقيم في مصر حتى الآن ومنهم الذي خرج، وبالنسبة للأجانب مصر كانت معبر ومستقر حتى عودتهم إلى بلادهم.