أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدى الطباع، بالبيئة الاستثمارية التى تتمتع بها مصر حاليًا، مؤكدًا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى.

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التى تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013 م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة. أسعار الذهب تتراجع 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2550 جنيها للجرام شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع ملحوظ بحوالي 50 جنيها للجرام وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستهل تعاملات الأسبوع إلي 2550 جنيها للجرام، رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوي 2019 دولارا في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوط ملحوظ هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2914 جنيها. عيار 21 يسجل 2550 جنيها. عيار 18 يسجل 2186 جنيها. الجنيه الذهب 20400 جنيه. اونصة الذهب 2019 دولارا. أسعار الذهب تتراجع 50 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2550 جنيها للجرام تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى مسابقة الـ30 ألف معلم غدا

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