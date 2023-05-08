شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : تسليم طلاب الدبلومات الفنية أرقام الجلوس الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لجان الإدارة المختصة بكافة القطاعات أعدت التكاليف الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2023 ، سواء لسير الامتحان أو تقدير الدرجات بإجمالي 235 ألفا و255 عضوا، وسيتم تسليمها يوم الأربعاء 10/5/2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن لجان النظام والمراقبة أعدت أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وسيتم تسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 حتى يتمكن الطلاب من تسلمها بدءاً من يوم الخميس 11/5/2023، إضافة إلى أنه تم تكليف مسئولي متابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال هذه الفترة.