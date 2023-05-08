شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يعثر على مبالغ مالية ضخمة معدة للتهريب خارج البلاد بمطار سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، للمطارات التعليمات بتكريم، محمود أحمد عباس، عامل بمطار سوهاج الدولي عثر على مبالغ مالية ضخمة معدة للتهريب خارج البلاد.

ومن جانبه قام الملاح حاتم أحمد طلحة مدير مطار سوهاج الدولي بتكريمه ومنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك لعثوره على مبالغ مالية ضخمة من عملات مختلفة دولار، يورو، ريال سعودي، ودينار كويتي، تعادل قيمتهم 3 ملايين جنيه مصرى كانت بأكياس داخل إحدى دورات المياه بمطار سوهاج ومعدة لإخراجها من البلاد بطريقة غير شرعية.