شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توضح أعمال التطوير بشبكة الطرق الخادمة للوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل، بيانا صحفيا منذ قليل، بشأن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدى الاهتمام الذي توليه الدولة ممثلة في وزارة النقل بمنظومة الطرق التي تخدم الوادي الجديد، ومنها طريق (الخارجة – اسيوط) والذي شهد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالطريق صباح الخميس الماضي الموافق 4/5/2023 ، وتوضح وزارة النقل الحقائق التالية :

أولا :-

شبكة الطرق الرئيسية التي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري التي تخدم مدن ومراكز الوادي الجديد وتربطها بالمحافظات المجاوره ( الجيزة - اسيوط - اسوان) تصل اطوالها الى 2000 كم بالإضافة للطرق المحلية التي تتبع المحافظة ومنها على سبيل المثال :

- طريق اسيوط / الخارجه بطول 232 كيلو متر

- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة بطول 775 كم

- طريق الداخلة / شرق العوينات بطول 375 كم

- طريق شرق العوينات / مفارق درب الأربعين 120 كم

- طريق درب الاربعين / توشكي 226 كم

- طريق بغداد / الأقصر 245 كم

ثانيا :-

في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لدعم شبكه الطرق في كل أنحاء الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد فقد قامت وزارة النقل بالمجهودات التالية:-

• تم ازدواج الطرق التالية بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه للربط مع المحافظات المجاورة وهي :

- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة / شرق العوينات / توشكى بطول 1450 كم

- جاري حاليا ازدواج طريق اسوان /توشكي بطول 215 كم

- وجاري ازدواج طريق اسيوط / الخارجة وذلك في المسافة من الخارجة في اتجاه اسيوط بطول 70 كم شاملة استعدال منطقة المنحنيات الخطرة بالطريق وسوف يتم استكمال باقي المسافة الى اسيوط تباعاً بعد نهو هذه المرحلة

• بالاضافة الى انه قد تم انشاء عدد من الطرق الفردية طبقاً لحجم الكثافة المرورية على هذه الطرق وهي : -

- طريق بني / مزار البويطي بطول 155 كم

- طريق ديروط / الفرافرة بطول 280 كم

- طريق سيوة / البويطي بطول 100 كم

باجمالي اطوال 535 كم

ثالثا السكك الحديدية :-

تم التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد (ابوطرطور ) / قنا بعد سرقة كل القضبان والأنظمة والمهمات أثناء فترة الإنفلات الأمني في 2011 وربطه بالبحر الأحمر عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 600 كم من ابوطرطور / سفاجا حيث سيتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي في محطة فرشوط ومع شبكة السكك الحديدية الحالية في منطقة قنا شرق النيل