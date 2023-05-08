شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: زيارتى إلى تشاد تأتى فى إطار أهمية التنسيق مع دول جوار السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن زيارته إلى دولة تشاد تأتي في إطار أهمية التنسيق مع دول جوار السودان، موضحا أن هناك علاقات خاصة تربط مصر وتشاد بالسودان.

وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأعمال العسكرية تدمر مقدرات الشعب السوداني.

وأوضح سامح شكرى، أنه لابد من الاعتماد على الآليات الأكثر معرفة بطبيعة الأمور في السودان، متابعا :"لدينا القدرة على التأثير الإيجابي لاحتواء الأزمة في السودان".