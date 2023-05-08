شكرا لقرائتكم خبر عن 50 سنة على عودته.. تطييب رفات القديس أثناسيوس بيد قداسة البابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولي الموجود في المزار الخاص به بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان قداسته صلى صباح اليوم قداس عيد القديس مار مرقس الرسول في مزاره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وطَيَّبَ رفاته أيضًا قبل أن يتوجه إلى مزار القديس أثناسيوس الرسولي.

ويأتي تطييب قداسة البابا رفات البابا أثناسيوس، البطريرك العشرين، بمناسبة عيد نياحته الذي يُحتَفل به يوم الاثنين المقبل 7 بشنس، وأيضًا بمناسبة ذكرى مرور 50 سنة على عودة الرفات بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، والذي تسلمه من بابا للڤاتيكان الراحل، قداسة البابا بولس السادس خلال زيارته للڤاتيكان في مايو 1973 .