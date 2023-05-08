شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تدعو أعضاءها لحضور الجمعية العمومية الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
ويتضمن جدول الأعمال:
1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.
2- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.
3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.
5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.
وإذ يؤكد مجلس النقابة العامة للأطباء على بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، فإنه يهيب بجموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء للمشاركة في إتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.
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