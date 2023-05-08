شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة تضبط كميات من السلع الغذائية المغشوشة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مديرية تموين القاهرة حملة مكبرة على مناطق وأحياء العاصمة بقطاعاتها الأربع وتمكنت من تحرير عدد من المحاضر، وتحرير كمية كبيرة من المضبوطات من السلع والمواد الغذائية.

وبلغت حصيلة اليوم من الحملات التفتيشية التي تم تنفيذها علي الاسواق والمحال والمخابز الآتي:

تم تحرير محضرج برقم 6672 - قسم شرطة حلوان وتم ضبط المسئول عن مطبخ تجهيزات لمطعم بالعنوان/ 3 عمارات بتروجاس - ش عبدالله - حلوان وذلك لحيازته بغرض الاستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة علي الحيازة، مخالفاً لأحكام القرار 113 لسنة 94 والقرار 330 لسنة 2017 ، وتم التحفظ على عدد (75) كجم شيش طاووق+ (50) كجم شاورمة دجاج على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضرج برقم 6673 - قسم شرطة حلوان من ضبط / مسؤول عن مصنع ملابس ومستلزمات طبية بالعنوان/ 3 عمارات بتروجاس - ش عبدالله تقاطع المراغي- حلوان وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص ولحيازته بغرض الاستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية مخالفا لأحكام القرار 145 لسنة 2017 والقرار 113 لسنة 94 ، وقد تم التحفظ على عدد (15000) جاون طبي+ (20000) ملاية طبية+(12500) أفارول طبي (20000) متر قماش للتصنيع على ذمة المحضر.

وشملت الحملة ايضا تحرير محضر ج برقم 6591 - قسم شرطة مدينة نصرأول وتمكنت الحملة من ضبط / المسئول عن سوبر ماركت بالعنوان/ 6 ش أحمد تيسير بجوار مترو كلية البنات- لحيازته بغرض البيع مواد غذانية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة مخالفا لأحكام القرار 113 لسنة 94 والقرار 330 لسنة 2017 ، و تم التحفظ على عدد (1260 ) زجاجة خل طعام على ذمة المحضر

وواصلت الحملة جهودها بتحرير محضرج.ج برقم 5194- قسم شرطة المطرية والذي اسفر عن ضبط / المسئول عن محل ألبان بالعنوان/ ٥ ش جامع نظيف ش الخارجة - المطرية وذلك لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة مخالفاً لسنة 94 والقرار 330 لسنة 2017 ، وتم التحفظ على عدد (100 ) علبة لانشون دجاج 320 جم+((150 ) علبة تونة على ذمة المحضر

كما شملت الحملة المكبرة تحرير محضرج.ج برقم 5195 - قسم شرطة المطرية واسفرت عن ضبط / المسئول عن محل حلواني بالعنوان/ 6 ش منية مطر ش الخارجة - المطرية وذلك لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة مخالفاً لسنة 94 والقرار 330 لسنة 2017 ، وقد تم التحفظ على عدد (550 ) كجم زبدة على ذمة المحضر.

وتم ايضا تحرير محضرج.ج برقم 5196- قسم شرطة المطرية والذي اسفر عن ضبط / المسؤول عن محل العطارة بالعنوان/ 19 ش منية مطر- المطرية وذلك لحيازته بغرض البيع مواد مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة مخالفاً لأحكام القرار 113 لسنة 9 لسنة 2017 ، وتم التحفظ على عدد (120 ) زجاجة زيت طعام 800 جم على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضرج.ج برقم 4370 - قسم شرطة المقطم من ضبط / المسؤول عن سوبرماركت بالعنوان/ 9114 شارع 9- المقطم وذلك لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة مخالفاً لأحكام القرار 113 لسنة 2017 ، وتم التحفظ على عدد (500 ) كجم أرز على ذمة المحضر.

وتم أيضا تحرير محضرج.ج برقم 3029 - قسم شرطة مصرالجديدة تم ضبط / المسؤول عن مطعم بالعنوان/ 39 ش الخليفة المأمون - مصرالجديدة وذلك لحيازته بغرض البيع، مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون المستندات الدالة على الحيازة مخالفاً لأحكام القرار 94 والقرار 330 لسنة 2017 ، وتم التحفظ على عدد (150 ) كجم زيت طعام على ذمة المحضر.

من جانبه أكد اللواء عبد النعيم حامد انه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية وانه لا تهاون او تراخي في حق المواطن، ونحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل رفعة هذا الوطن والحرب على الفساد وقطع ايدى كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن المصرى.