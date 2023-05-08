شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم جلسة لاستعراض الاتجاهات البحثية فى الإعلام الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الإثنين 8 مايو، جلسة بحثية بعنوان " الاتجاهات البحثية في مجال الإعلام الرقمي"، ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام، المُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة حنان جنيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وإشراف الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، وترأس الجلسة الدكتورة داليا عبدالله الأستاذ بكلية الإعلام ورئيس قسم العلاقات العامة، والدكتورة إيمان حسني الأستاذ بالكلية مُعقباً ، والدكتورة بسنت مراد الأستاذ المساعد بالكلية مقررًا للجلسة.

وعرضت الدكتورة أريج فخر الدين، المدرس بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في بداية الجلسة دراستها بعنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات مخاطر الإعلام الرقمي دراسة تحليلية من المستوى الثاني"، وأشارت فيها إلى الرؤى البحثية المستقبلية عن مخاطر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي والتي شملت الاهتمام البحثي الذي يجب أن تنطلق منه البحوث، وأجندة البحوث المستقبلية في هذا المجال.

وشاركت الدكتورة ياسمين علي الدين، المدرس بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث، بورقة بحثية بعنوان "معالجة قضايا التربية الرقمية فى الدراسات العربية والأجنبي: دراسة تحليلية نقدية للدراسات من 2012 إلى 2022"، والتي أشارت إلى ضرورة تطبيق الدراسات عن التربية الرقمية والرقمية الصحية في الوطن العربي، والتركيز علي التوعية بالتربية الرقمية وربطها بالتعليم حيث يلعب الإعلام الرقمي دروا مهما لكافة المواطنين.

كما قدمت الدكتورة أميرة محمد محمد، الأستاذ بكلية الأداب جامعة الإمام عبد الرحمن بالمملكة العربية السعودية ، ورقتها البحثية بعنوان "الاتجاهات الحديثة في بحوث صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي: دراسة تحليلية من المستوى الثاني"، وأوصت بضرورة وجود الإعلام الرقمي في غرف الأخبار مع مراعاة إلتزام المؤسسات الإعلامية بالقيم والأخلاقيات خلال استخدامه.

وعرضت الدكتورة مروة محمود جمال الدين، المدرس بالمعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث، الورقة البحثية بعنوان "إدراك الآباء القيم الأخلاقية المقدمة عبر القنوات الإلكترونية والمنصات الرقمية على سلوكيات الأطفال الاجتماعية"، وخلصت نتائجها إلى وجود تأثير بالغ على الأطفال بسبب التكنولوجيا الحديثة ويتفق ذلك مع ما ذكرته منظمة اليونسيف.

وناقشت رحاب عبد المعز، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رسالتها بعنوان "الاتجاهات البحثية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسويق"، وتوصلت الباحثة إلى اهتمام غالبية الشركات أو المؤسسات بتحقيق المكاسب المادية من خلال استخدامهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يسعى إلى تسهيل عمليات البحث للعملاء.

وأشارت الدكتورة إيمان حسني، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بالكلية والمُعقب للجلسة، على الأبحاث المُقدمة من جانب الباحثات، إلى وجود خطأ في ترجمة المفاهيم المنتشرة في الساحة الإعلامية على سبيل المثال مصطلح محو الأمية الإعلامية أو التربية الإعلامية، حيث أنه من الأفضل استخدام "المعرفة الإعلامية" بدلا منهم، ونادت بضرورة إقامة مراكز داخل الكلية لغير خريجي كليات الإعلام حتى نستطيع بناء جيل يعرف كيفية استخدام الإعلام الجديد الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يشير إلى أهمية المعرفة الإعلامية.

وأوضحت الدكتورة داليا عبدالله، الأستاذ بكلية الإعلام ورئيس الجلسة، وجود تداخل لدى بعض الباحثين بشأن مفهومي التبني والاستخدام، لافتة إلى أننا نستخدم التقنيات التكنولوجية الجديدة والذكاء الاصطناعي ولكننا لا نتبناها، فالمُعلن هو من يتبنى والجمهور يستخدم فقط.

وخلصت الجلسة البحثية بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التفرقة بين المصطلحات الأجنبية الجديدة وتوضحيها، خاصة وأن المكتبة الإعلامية العربية تختلف في بعض المفاهيم الإعلامية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر العلمي الدولي لكلية اﻹعلام الثامن والعشرين يٌقام خلال يومي 7- 8 مايو 2023 تحت عنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي :الآليات والتحديات"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين وأساتذة وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب.