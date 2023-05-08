شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توضح أعمال التطوير بشبكة الطرق التي تخدم الوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر
أولا :-
شبكة الطرق الرئيسية التي تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري التي تخدم مدن ومراكز الوادي الجديد وتربطها بالمحافظات المجاوره ( الجيزة - اسيوط - اسوان) تصل اطوالها الى 2000 كم بالإضافة للطرق المحلية التي تتبع المحافظة ومنها على سبيل المثال :
- طريق اسيوط / الخارجه بطول 232 كيلو متر
- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة بطول 775 كم
- طريق الداخلة / شرق العوينات بطول 375 كم
- طريق شرق العوينات / مفارق درب الأربعين 120 كم
- طريق درب الاربعين / توشكي 226 كم
- طريق بغداد / الأقصر 245 كم
ثانيا :-
في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لدعم شبكه الطرق في كل أنحاء الجمهورية ومنها محافظة الوادي الجديد فقد قامت وزارة النقل بالمجهودات التالية:-
• تم ازدواج الطرق التالية بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه للربط مع المحافظات المجاورة وهي :
- طريق اكتوبر / الواحات / الفرافرة / الداخلة / شرق العوينات / توشكى بطول 1450 كم
- جاري حاليا ازدواج طريق اسوان /توشكي بطول 215 كم
- وجاري ازدواج طريق اسيوط / الخارجة وذلك في المسافة من الخارجة في اتجاه اسيوط بطول 70 كم شاملة استعدال منطقة المنحنيات الخطرة بالطريق وسوف يتم استكمال باقي المسافة الى اسيوط تباعاً بعد نهو هذه المرحلة
• بالاضافة الى انه قد تم انشاء عدد من الطرق الفردية طبقاً لحجم الكثافة المرورية على هذه الطرق وهي : -
- طريق بني / مزار البويطي بطول 155 كم
- طريق ديروط / الفرافرة بطول 280 كم
- طريق سيوة / البويطي بطول 100 كم
باجمالي اطوال 535 كم
ثالثا السكك الحديدية :-
تم التخطيط لإعادة تأهيل خط سكة حديد الوادي الجديد (ابوطرطور ) / قنا بعد سرقة كل القضبان والأنظمة والمهمات أثناء فترة الإنفلات الأمني في 2011 وربطه بالبحر الأحمر عن طريق شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 600 كم من ابوطرطور / سفاجا حيث سيتبادل الخدمة مع شبكة القطار الكهربائي في محطة فرشوط ومع شبكة السكك الحديدية الحالية في منطقة قنا شرق النيل
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