شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا جويا مشتركا بقاعدة جوية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية والهندية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية .

وتضمن التدريب تنفيذ عدد من الطلعات المشتركة تخللها التدريب على التزود بالوقود فى الجو بما يسهم فى تبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة من الجانبين ، أظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى إحترافى عالى يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام .