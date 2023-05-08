شكرا لقرائتكم خبر عن موضوعات لجنة الاستثمارات العامة على مائدة الحوار الوطنى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعا له، اليوم الاثنين، لوضع الجدول الزمنى لانطلاق جلسات اللجان النوعية والتحضير لها، وكانت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس الأمناء، أكدت أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز موضوعات لجنة الاستثمارات العامة على مائدة الحوار الوطنى..



الحوار

• ملكية وإدارة أصول الدولة "الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية" وكيفية إداراتها

• تشغيل الأصول المعطلة

• الاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة

• برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام "التطوير أو التخلص"

• مساهمة الطروحات الحكومية فى تنمية البورصة المصرية

• مناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر فى إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه

• صندوق مصر السيادى ودوره فى تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى