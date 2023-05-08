شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يؤكد أهمية الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، مهرجان الأنشطة الطلابية لكليات الجامعة تحت شعار "خيرها علينا لينا مكان"، بحضور الدكتور جمتل الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات.

وقال الدكتور الخشت، إن اليوم من أيام النشاط الطلابى الهامة بمشاركة مختلف كليات الجامعة معربا عن سعادته بعرض الطلاب فى المهرجان وعودة الأنشطة الطلابية كى يقدم الطلاب أكبر خريطة للانشطة الطلابية بعد التوقف الإجبارى بسبب جائحة كورونا ، مشيرًا إلى أنه تم التغلب على توقف الأنشطة خلال كورونا من خلال الأنشطة والمسابقات التى يمكن تنظيمها عنها بعد ومنها مسابقة القرآن الكريم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته أنه منذ انتهاء جابحة كورونا يمارس اتحاد الطلاب دور كبير لتقديم افضل شئ خاصة وأن الانشطة الطلابية بالغة الاهمية لما لها من عوامل كبيرة فى اكتمال شخصية الطالب بتنمية المواهب الفنية والرياضية والاجتماعية والمشاركات الوطنية ولعل هذه المشاركات تجعلنى اتحدث فى التعريف وزيارة للمشروعات القومية المختلفة التى تبرز انجازات الدولة المصرية فى مختلف القطاعات.

وأشاد الخشت بطلاب الجامعة مؤكدا أنهم يقدمون مفهوم جديد للوطنية والنشاط الطلابى وهو العمل من أجل مصر وجامعة القاهرة التى تنتمون اليها وذلك فى إطار مفهوم التيار الوطنى العام، موضحًا أن جميع الفرقاء يلتقون فى مساحات مشتركة من أجل هذا الوطن ومفهوم الارضية المشتركة والمساحة المشتركة نعمل من أجل غرسه وتنميته لدى الطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الفرق بين الدول الديمقراطية والمتقدمة والدول الفوضوية هو فى طريق إدارة الخلاف والاختلاف، فالدول الديمقراطية لديها مساحة للتحاور ولكن الدول الفوضوية تتسارع داخليًا ثم تسقط، وإدارة الخلاف والاختلاف بطريقة حضارية امر فىً غاية الاهمية يساعد على تقدم الدولة.