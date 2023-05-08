شكرا لقرائتكم خبر عن سفير هولندا بالقاهرة: نتعاون مع مصر فى مجالات المياه والزراعة الذكية منذ عقود والان مع تفاصيل الخبر
وأشار خلال احتفال سفارة مملكة هولندا في مصر بعيد الملك، بمشاركة مسؤولون مصريون رفيعو المستوى وشخصيات مؤثرة، بالإضافة إلى مجموعة من السلك الدبلوماسي، إن هولندا ومصر تشتهران بتاريخهما الثقافي الطويل والغني، كونهما دول دلتا تمثل المياه عاملاً حاسماً في تشكيل الهوية الوطنية لكلا البلدين، كما تتمتع مصر وهولندا بعلاقة ثنائية قوية لمدة 47 عامًا في مجال إدارة المياه و الزراعة الذكية مناخياً.
فيما أعرب السفير سخابفلد عن امتنانه للاحتفال في مصر بآخر احتفال بيوم الملك له كسفير، ليس فقط في مصر، ولكن في حياته المهنية التي استمرت 42 عامًا، حيث سيغادر السفير سخابفلد مصر بداية أغسطس للتقاعد.
وتابع السفير قائلًا إن مصر بلد رائع ذات شعب مميز، والطريقة التي يعتز بها المصريون بأصولهم المصرية النبيلة وحسن الضيافة التي يقدمونها للأصدقاء والضيوف والاحترام الذي يقدمونه للمسنين ما هو الا انعكاس لشرفهم وكرامتهم المتجذرة في آلاف السنين من الحضارة.
وابتكرت السفارة بعض الطرق من أجل إظهار هولندا للضيوف وإبراز خبرتها في مجالات مختلفة عبر أجهزة الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد.
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