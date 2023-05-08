شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-الطماطم بـ 9.5 جنيه
-البطاطس بـ 8.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ14.5 جنيه.
-الكوسة 12.5جنيه .
-الجزر بـ 10 جنيهات.
-الخيار بـ 13.5 جنيها
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. .
-الفلفل البلدى بـ12 جنيها
-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.
-الليمون بـ12 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الجوافة بـ 21 جنيه .
-الموز البلدى 15 جنيها.
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