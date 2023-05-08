شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. -الطماطم بـ 9.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيها ‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه . -الموز البلدى 15 جنيها.

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