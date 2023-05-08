شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن التوسع فى تحفيظ القرآن عن بعد للدول غير الناطقة بالعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف بمناسبة انطلاق الأنشطة الدعوية الصيفية وبرامج تحفيظ القرآن الكريم لعام 2023م داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وفي إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف التوسع في برنامج التحفيظ عن بعد للراغبين من جميع دول العالم وبخاصة أبناء الدول غير الناطقة بالعربية، مع منح الإجازات التالية:

1- منح إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.

2- منح إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته .

3- منح إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها .

4- منح إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته .

5- منح إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة.

كما سيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط الترشح للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، من الملتحقين بهذا البرنامج.