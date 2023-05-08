شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا بدء التقديم لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدى الطباع، بالبيئة الاستثمارية التى تتمتع بها مصر حاليًا، مؤكدًا أن مصر دولة جاذبة للاستثمار العربى والأجنبى.
وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، للمساهمة فى وضع اللبنة الأولي كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مرة مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية، والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء تنفيذ التدريب الذهنى والبدنى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" التى تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (2297) لسنة 2022م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013 م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.
قاد الحاخام الإسرائيلى المتطرف يهودا جليك، اليوم الاثنين، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذلك لليوم الثانى على التوالى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز