شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوضح مواصفات المشروعات الخضراء المشاركة بمادرة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أنه يشترط فى المشروعات التى ستقدم بمحافظة القاهرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة ، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة) ، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype ، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصرا ابتكاريا، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة .

وأضاف محافظ القاهرة أن الفئات الستة التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته .

وفى هذا السياق، نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بكلية الزراعة، ومركز الإبداع وريادة الأعمال i hop بجامعة عين شمس، ومركز شباب شبرا (شباب الحوار الوطنى) لشرح كيفية الإشتراك فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية لتعظيم الإستفادة من الموارد والحفاظ على البيئة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين المرأة المصرية في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي .

تتناولت الندوات التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم ، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg والذى بدأ فى استقبال المشروعات من أول أبريل ويستمر حتى نهاية مايو الجارى .