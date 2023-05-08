القوى العاملة: إجراء مقابلات للمتقدمين لشغل فرص عمل في الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، "إنترفيو" بين إدارة إحدى الشركات والراغبين فى العمل من الشباب المتقدمين للعمل على مهنة عامل إنتاج، وعددهم 32 من راغبى العمل، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوات الصحية.

وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الإثنين، أن كانت مع مسئولى الشركة بقاعة المديرية، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالاهتمام بملف الشباب وتوظيفهم بوظائف حقيقية ولائقة من أجل مواجهة تحديات البطالة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لجميع المؤهلات من الجنسين بجميع التخصصات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأوضحت الوزارة انها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية، بتنظيم المقابلة الشخصية "الانترفيو"، وعرض شروط ومميزات الوظيفة لعدد 32 من المتقدمين وإستكمال أوراق المرشحين وجارى الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين كما تتضمن الوظائف عدد من المزايا منها : تأمين إجتماعى ورعاية صحية، وتوفير المواصلات، وذلك لتحقيق رؤية الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة.