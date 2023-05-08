شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات قدمتها الحكومة للمزارعين فى ملف الأسمدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

1- بلغ دعم الأسمدة المقدم للفلاحين أكثر من 75 مليار جنية خلال الثلاث سنوات الماضية .

2- مصر تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي.

3- قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية.

4- تطبيق منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح.

5- انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع.

6- تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بالاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل موعد الزراعة.

7- تم التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها.