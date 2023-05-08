شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الأقصر الدولى تضبط 10 محاولات لتهريب عدد من السبائك الذهبية والان مع تفاصيل الخبر
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 707 القادمة من الكويت، أشتبه محمود عمر توفيق نائب مدير الوردية وأسامة كمال الشافعى في 10 ركاب أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة عبير جمعه ومحمود صلاح الليثي بإشراف عبدالله مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم.
وبالتفتيش الذاتى للركاب تبين وجود 22 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 3 كيلو تقريبا مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية وجيوب سحرية بملابسهم.
وقام بالتفتيش والضبط والتحريز من نهى عبدالوهاب وحسين محمود حفنى وهبة السعدى سيد وخالد فؤاد جاد الله من الأمن الجمركي تحت اشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الامن الجمركي.
قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي وحررهم محمد حامد عبدالحميد وأحمد فارس محمد وأحمد الطيب وشهيرة شعبان تحت اشراف روماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.
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