شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الأقصر الدولى تضبط 10 محاولات لتهريب عدد من السبائك الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى، بمطار الأقصر الدولى برئاسة عادل عبدالفتاح أحمد مدير الإدارة من ضبط 10محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 707 القادمة من الكويت، أشتبه محمود عمر توفيق نائب مدير الوردية وأسامة كمال الشافعى في 10 ركاب أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY بمعرفة عبير جمعه ومحمود صلاح الليثي بإشراف عبدالله مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم. وبالتفتيش الذاتى للركاب تبين وجود 22 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 3 كيلو تقريبا مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية وجيوب سحرية بملابسهم. وقام بالتفتيش والضبط والتحريز من نهى عبدالوهاب وحسين محمود حفنى وهبة السعدى سيد وخالد فؤاد جاد الله من الأمن الجمركي تحت اشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الامن الجمركي. قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي وحررهم محمد حامد عبدالحميد وأحمد فارس محمد وأحمد الطيب وشهيرة شعبان تحت اشراف روماني فؤاد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي.

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