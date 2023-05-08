شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لمشاركة طلاب الجامعات فى المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الحكومة على تشجيع الابتكار والاستثمار فيه الشباب، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، من خلال بناء وتطوير قدرات الشباب بالجامعات، بهدف نشر ثقافة التغير المناخي والتحول الأخضر والاستدامة فى الجامعات المصرية، ولعل آخر هذه الخطوات مؤخرا دعوة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمناقشة انضمام طلاب الجامعات للدورة الثانية من المبادرة، المستمرة حتى نهاية مايو 2023.

خلال هذا التقرير نرصد فوائد تنمية قدرات وبناء مهارات شباب الجامعات فى الملف البيئى، ودور الجامعات في تطوير الشباب الذين يمثلون قوة عاملة مستقبلية.

1- يعد تشجيع طلاب الجامعات المصرية للمشاركة فى الابتكارات الخضراء حلا مهما لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ.

2- إبراز دور الشباب في التنمية المستدامة والعمل على تحقيق أهداف خطة مصر 2030.

3- ومن المميزات المترتبة على ذلك تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي في مجال المشاريع الخضراء والذكية.

4- مساعدة الشباب فى التمكين من الوصول إلى المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة، إضافة إلى أنه يعد خطوة من أجل تطوير المشاريع الخضراء ذات فائدة للمجتمع والبيئة، حيث إن البنية التحتية الخضراء تساهم في تحسين جودة الحياة وتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة وبالتالي تحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ.

5- تشجيع الطلاب فى الجامعات على تبني مبادرات ومشاريع خلاقة ومستدامة، يعزز مكانة الطلاب في المجتمع، وتمكنهم من القيام بدور مهم في التنمية المستدامة للدولة وتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

6- دمج الطلاب و مشاركتهم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعمل على تحفيز روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب.

7-وتزيد من الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية لدى طلاب الجامعات، و توفير فرص للتعلم والتطوير المهني للطلاب في مجالات جديدة.

8-كما يؤدى ذلك إلى تحفيز طلاب الجامعات على تطوير حلول ومشاريع مبتكرة لحماية البيئة، إضافة الى تعزيز التنمية المستدامة في الدولة.

9-مشاركة الطلاب فى المشروعات الخضراء يؤدى الى دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، وتحسين الجودة البيئية والصحية في المجتمع، وتقليل التلوث والآثار السلبية على البيئة.

10- إضافة إلى أنه سيؤدى إلى تطوير المنتجات والخدمات الخضراء والذكية، التي يمكن استخدامها في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.