شكرا لقرائتكم خبر عن المقترحات المقدمة للحوار الوطنى "بالأرقام".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعا له، غدا الاثنين، لوضع الجدول الزمنى لانطلاق جلسات اللجان النوعية والتحضير لها، وكانت مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، التى أصدرها مجلس الأمناء، أكدت أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضـاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم لمقدمي المقترحات، ثم للمدعوين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع، وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.

ونرصد في هذا الإنفوجراف أبرز المقترحات ونسبها التي تم تقديمها للحوار الوطنى

المحور السياسى



الحوار الوطنى (1)

حاز على نسبة 29% من المقترحات المقدمة بالحوار

وشملت

لجنة الأحزاب السياسية 23%

لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى 17%

لجنة المحليات 14%

لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 28%

لجنة النقابات والعمل الأهلى 18%

المحور الاقتصادى



الحوار الوطنى (2)

حاز على 37% من المقترحات المقدمة بالحوار

وشملت

لجنة التضخم وغلاء الأسعار 6%

لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى 12%

لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة 15%

لجنة الاستثمار الخاص 17%

لجنة الصناعة 15%

لجنة الزراعة والأمن الغذائى 12%

لجنة العدالة الاجتماعية 17%

لجنة السياحة 6%

المحور المجتمعى

حاز على نسبة 34% من المقترحات المقدمة بالحوار

وشملت



الحوار الوطنى (3)

لجنة التعليم 20%

لجنة الصحة 15%

لجنة القضية السكانية 11%

لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى 13%

لجنة الثقافة والهوية الوطنية 26%

لجنة الشباب 15%