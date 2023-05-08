شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 8/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:02





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:10 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:24

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:34 م

موعد صلاة العشاء 8:59 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:24

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:21 م

وقت صلاة العشاء 8:43 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:23 م

موعد صلاة العشاء 8:42