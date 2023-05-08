شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 534 حالة إشغال ومراجعة تراخيص الكافيهات والأندية الصحية فى حملة مكبرة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، مساء اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي والمحال التجارية على حرم الطريق، والتأكد من صلاحية التراخيص الخاصة بالكافيهات والأندية الصحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت غطاء أمني من شرطة المرافق، وبالتنسيق مع سياحة المحافظة ونقابة المهن الرياضية، من مراجعة تراخيص الكافيهات والأندية الصحية ومدى توافر الاشتراطات للترخيص والتأكد من تأهيل المدربين لمزاولة المهنة، وإنذار المخالفين وتوعيتهم باشتراطات الترخيص، وذلك بمنطقة نادي الصيد ومحيط ميدان المساحة.

وشهدت الحملة رفع إشغالات الكافيهات المخالفة بشارع الزهراء من محي الدين أبو العز وميدان طهران وشارع مصدق، وكذا تحرير 16 مخالفة انتظار أعلى الرصيف لسيارات و6 دراجات نارية، ورفع 534 حالة إشغال وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.