شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبادئ تحكم مسار الحوار الوطنى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات جدية اتخذها المسئولون عن الحوار الوطني في مرحلة التحضيرات على مدار 23 اجتماعًا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة نحو بدء الجلسات النقاشية.

وتؤكد إدارة الحوار الوطنى على أن رؤيته تتمثل في أنه دعـوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقـواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسمـاع وجهـات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للـوصـول بمساحـات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

وتؤكد المبادئ العامة على الآتي:

• الحوار الوطني قائم على التفهم.. لا الإقناع.

• الجلسات ليس مناظرة بين رؤى متنافسة، ولكن مساحات مشتركة بين جميع الأراء.

• الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية.

• مصر أولا.. فعلى طاولة الحوار ننحي انتماءاتنا جانبا وتقدم مصلحة الوطن