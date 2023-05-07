الأنبا باسيليوس يتفقد دار كبار السن بدير القديسة حنة بمدينة المنيا الجديدة

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد مساء أمس، دار المسنات، بدير القديسة حنة، بالمنيا الجديدة.

وجاء ذلك بحضور عدد من الأخوات الراهبات، ومسئولة الدير، حيث تفقد الأب المطران الأحوال الرعوية للدار، كما اطمئن نيافته على سير الخدمة به، مقدمًا كلمات التشجيع والتعضيد للأخوات الراهبات.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية خلال شهر مايو من كل عام بالشهر المريمى، وذلك إكراما للسيدة العذراء مريم، حيث اختارت الكنيسة هذا الشهر كونه أجمل شهورالسنة بربيعه وزهوره، ولأنه شهر الفرح، ويقصد به الفرح الروحى بقيامة السيد المسيح، وصعوده إلى السماء، ويعتبر أيضا شهر الرجاء بعنصرة جديدة تتحققكما تحققت بحلول الروح القدس على التلاميذ المجتمعين فى العلية حول مريم أمهم.