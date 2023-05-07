شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. الداخلية تنفى القبض على سيدة لانتقادها ارتفاع الأسعار: متورطة فى أنشطة إخوانية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن القبض على إحدى السيدات لانتقادها ارتفاع الأسعار، موضحاً أن السيدة المذكورة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومتورطة فى أنشطة الجماعة غير الشرعية ومحبوسة حالياً على ذمة تحقيقات النيابة العامة.

وأكد المصدر، أن ذلك يأتى ضمن المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة.