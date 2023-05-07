شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 99% نسبة حضور طلاب ثانية ثانوى لأداء امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، اليوم الأحد، انتظام العملية الامتحانية لصفوف النقل فى يومها الثاني من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة انتهاء امتحانات ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بشكل منضبط دون شكاوى أو مشكلات، منوها بأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 شهدت فى يومها الثاني أداء طلاب الصف الرابع الابتدائى لامتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية بإجمالي 206888 طالبا مقيدا ونسبة حضور 97٪، وأداء طلاب الصف الخامس الابتدائي لامتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية بإجمالي 200309 طالبا مقيدا بنسبة حضور 97٪، وأداء طلاب الصف الثاني الإعدادي لامتحان مادة العلوم بإجمالي 166099 طالبا مقيدا بنسبة حضور 96٪، وأداء طلاب الصف الثاني الثانوي لامتحان مادة اللغة العربية بإجمالي 71592 طالبا مقيدا بنسبة حضور 99٪.

وأكد أشرف سلومة، على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعتها ميدانيا بصورة دورية من قبل مدراء العموم، مشددا على عدم تواجد أيا منهم فى مكتبه والتواجد المستمر فى ميدان العمل.

ونوه "سلومة"، بأن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ويراعي الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، مشيرا إلى أنه تم وضع الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج، منبها بعدم اصطحاب المحمول للجان نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.