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وزير الأوقاف يقرر تكليف الدكتور هشام عبد العزيز مسئولا للاتصال السياسي بالوزارة

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القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني مسئولا للاتصال السياسي بالأوقاف إلى جانب عمله رئيسا للقطاع الديني، مع إعفاء د نوح العيسوي من مهمة الاتصال السياسي وتفرغه لعمله تسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

 

وكانت قد نشرت وزارة الاوقاف  المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م ، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة:

1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم . 

2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال. 

3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156218 

4.  موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي: 

https://ar.awkafonline.com/?p=156223

5.  الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156276

6.  فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156231

7.  إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?cat=125

8.  أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?cat=126

9. المسابقات والرحلات الترفيهية .

ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي :

 (https://ar.awkafonline.com/?cat=121)

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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