شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر تكليف الدكتور هشام عبد العزيز مسئولا للاتصال السياسي بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني مسئولا للاتصال السياسي بالأوقاف إلى جانب عمله رئيسا للقطاع الديني، مع إعفاء د نوح العيسوي من مهمة الاتصال السياسي وتفرغه لعمله تسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

وكانت قد نشرت وزارة الاوقاف المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م ، حسب ظروف كل طفل ومجموعة ومسجد على حدة:

1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم .

2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال.

3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156218

4. موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156223

5. الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156276

6. فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?p=156231

7. إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?cat=125

8. أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:

https://ar.awkafonline.com/?cat=126

9. المسابقات والرحلات الترفيهية .

ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي :

(https://ar.awkafonline.com/?cat=121)