شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن تفاصيل مشروع لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا فى حضور فعاليات المؤتمر الدولى العلمى الثامن والعشرين بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمنعقد تحت عنوان صناعة المحتوى الإعلامى فى العصر الرقمى نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.
وقال الدكتور محمد العطار إن كلية الإعلام من الكليات الرائدة فى جامعة القاهرة وليس لها مثيل بالجامعات الأخرى مؤكدا أن الجامعة تولى الكلية كل الاهتمام اذ وافق مجلس الجامعة على إصدار مجلة الكلية كل 3 شهور.
وأشار العطار، إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور الخشت أعلنت عن إعداد مشروع كبير لتطوير العلوم الإنسانية و الاجتماعية و سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة به قريبا، وذلك فى ظل تقدم دور جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية التي تتماشى مع رؤية الدولة، لافتا إلى أن كلية الإعلام سيكون لها نصيب كبير في الفرع الدولي و نقلها لفرع الجامعة الدولي لمراحل الدراسات العليا ، و حصولها ايضا على الاعتماد الدولي قريبا .
ومن جانبها، قالت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، أن هناك تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي ظهر مؤخرا يهدد بصورة كبيرة البحث العلمي و المجال الاعلامي و عدد من المجالات العلمية، متمثل في روبوت اصطناعي يعتمد على الذكاء الاصطناعي و يلبى كافة الإجابات عن الأسئلة العلمية والبحثية ، موضحة ان هناك جوانب إيجابية و سلبية الذكاء الاصطناعي.
واضافت رئيس لجنة الثقافة و الإعلام، بمجلس النواب خلال كلمتها بمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان صناعة المحتوى الاعلامي في العصر الرقمي "، بحضور كلا من الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمي، و الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، ان العالم يتغير من حولنا، و لايمكن تفاديها و الاستعداد له يجب أن يكون اسرع من ذلك من حيث التطوير في التعليم و الثقافة و الإعلام، موضحة ان مواجهة الاصدارات الجديدة يجب العمل عليها الفترة المقبلة ومواجهتها.
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