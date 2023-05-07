جامعة القاهرة تعلن تفاصيل مشروع لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية قريبًا

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا فى حضور فعاليات المؤتمر الدولى العلمى الثامن والعشرين بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمنعقد تحت عنوان صناعة المحتوى الإعلامى فى العصر الرقمى نيابة عن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد العطار إن كلية الإعلام من الكليات الرائدة فى جامعة القاهرة وليس لها مثيل بالجامعات الأخرى مؤكدا أن الجامعة تولى الكلية كل الاهتمام اذ وافق مجلس الجامعة على إصدار مجلة الكلية كل 3 شهور.



وأشار العطار، إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور الخشت أعلنت عن إعداد مشروع كبير لتطوير العلوم الإنسانية و الاجتماعية و سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة به قريبا، وذلك فى ظل تقدم دور جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية التي تتماشى مع رؤية الدولة، لافتا إلى أن كلية الإعلام سيكون لها نصيب كبير في الفرع الدولي و نقلها لفرع الجامعة الدولي لمراحل الدراسات العليا ، و حصولها ايضا على الاعتماد الدولي قريبا .