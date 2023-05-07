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وزارة الأوقاف تنشر المحتوى التثقيفي للبرنامج الصيفي للأطفال 2023م

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القاهرة - سامية سيد - 1. حفظ ومراجعة ما تيسر من القرآن الكريم. 

2. تعليم الوضوء والصلاة للأطفال. 

3. تفسير جزء عم من كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، للاطلاع عبر الرابط التالي:

4.  موسوعة الدروس الأخلاقية، للاطلاع عبر الرابط التالي: 

5.  الآداب العامة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

6.  فقه السيرة النبوية .. قراءة جديدة، للاطلاع عبر الرابط التالي:

7.  إصدارات رؤية للنشء، للاطلاع عبر الرابط التالي:

8.  أعداد مجلة الفردوس، للاطلاع عبر الرابط التالي:

9. المسابقات والرحلات الترفيهية .

ويمكن تحميلها جميعًا مجانًا والاطلاع عليها عبر الرابط التالي :

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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