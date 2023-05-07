شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي لـ"إعلام" القاهرة.. وكيل الكلية تكشف التفاصيل والأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والذى يستمر على مدار يومي 7 و8 مايو الجارى، بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات"، بمقر الكلية، بحضور أساتذة الإعلام والخبراء وعدد من الخبراء العرب والأجانب.

قالت الدكتورة وسام نصر وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن المؤتمر العلمى الدولى الثامن والعشرين بالكلية يسعى إلى استشراق المستقبل الإعلامى وتحدياته وتقديم رؤى علمية لمواجهة التحديات وفق استراتيجية جامعة القاهرة ورؤية مصر 2030.